Trabzonspor'da son dakika haberleri art arda geliyor. Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen ve Bordo Mavili ekipte harikalar yaratan, son 9 sezonun en iyi performansını yaşatan Ünal Karaman'ın görevden ayrılması, camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Şimdi gözler yeni hocanın kim olacağında. Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanan yönetim kurulu toplantısının ardından isimler netleşmeye başladı.

İlk aday Mustafa Denizli

Devre arası kampına gidecek olan Trabzon'da ilk aday Mustafa Denizli. Trabzonspor Yönetimi'nin son olarak İran'ın Tractor Sazi takımında görev alan ve şu sıralar boşta olan Mustafa Denizli'ye teklif götürdüğü öğrenildi. Deneyimli hocanın ise bu teklife sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.

Alternatifler Mustafa Reşit Akçay ve Fatih Tekke

Mustafa Denizli'den gelecek haberlere göre alternatif isimlere yönelecek olan Trabzonspor'un diğer adayları ise Fatih Tekke ve Mustafa Reşit Akçay. Şehri ve takımı iyi tanıyan yönelebilecek olan Karadeniz ekibinin camiayı yakından tanıyan bu iki teknik adamla görüşmelere başlaması bekleniyor.

FANATİK ÖZEL

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