Sezonun ilk yarısını lider bitiren ve 3 büyüklere büyük fark atan Trabzonspor , transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Prensip anlaşmasına varıldı

Başakşehir'le Trabzonspor Visca'nın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

İki kulüp arasında sadece ödeme konusunda küçük detayların kaldığı ve yarın bir görüşmenin gerçekleşeceği ifade edildi. Visca'nın menajeri Bosna-Hersek'ten İstanbul'a geldi. Visca'nın menajerinin yarın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile biraraya gelip transfere nokta konulması ve ardından kısa süre içinde de imzaların atılması bekleniyor.

Safa Can Konuksever