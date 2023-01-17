Bu sezon deplasman karnesi endişe veren Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanarak dış sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor , yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Gökhan Barcın yapacak.

Kamp kadrosu belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Lahtimi, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig 'in 8. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 110 gündür dış sahada oynadığı maçlarda gülemiyor. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 lig mücadelesinde ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Umraniyespor müsabakasıyla bu kabusu sonlandırmayı hedefliyor.

Kupayı 9. kez kazandı

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş 'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.