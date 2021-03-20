Geçen sezondan beri Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından izlenen Uğurcan Çakır, bu yaz Trabzonspor’dan ayrılabilir. Chelsea, Sevilla, Leipzig gibi takımların yakından takip ettiği 24 yaşındaki file bekçisi için İtalya’dan da 2 önemli kulüp devrede. Uğurcan’ı isteyenler arasında Premier Lig’den West Bromwich ve Brighton da var. Bordo-Mavili yönetim ise altyapıdan çıkan yıldızını en iyi şartlarda göndermeyi planlıyor.

Sonraki satıştan pay

Sezon başında 15 milyon Euro civarında gelen teklifleri reddeden Trabzonspor, Uğurcan için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. Ayrıca sonraki satıştan pay maddesi de isteniyor. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, sezon bitiminde bu şekilde bir rakam masaya koyulsa dahi aceleci davranmayacak. Çünkü 11 Haziran’da EURO 2020 başlıyor. Uğurcan’ın da A Milli Takım’ın birinci kalecisi olarak piyasasını artırması bekleniyor.

Altay’la rekabet edecek

Son açıklanan A Milli Takım aday kadrosunda Mert Günok, Altay Bayındır ve Gökhan Akkan da yer alırken, Uğurcan’ın rekabet edeceği esas isim Fenerbahçeli Altay olacak. Çünkü hem Başakşehir performans olarak dibe vurdu hem de Mert Günok takımında eldivenleri Volkan Babacan’a kaptırdı.

Safa Can Konuksever



