UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB), Trabzonspor’a bir yazı göndererek bu sezon UEFA Kupaları’na katılma şartlarını sıraladı.

Normal şartlarda verilen borçlanma sözlerinin tutulmadığının altı çizildi ancak belirtilen şartların yerine gelmesi ile sorun ortadan kalkacak. Bu arada Bordo- Mavililer, turnuvaya katılsa bile ilk organizasyonda elde edilecek gelirlerin yüzde 50’sine el konulacak.

İşte o şartlar

1) Kamuoyunun da malumu olduğu üzere TFF-BDDK ve Kulüpler Birliği ortaklığında yürütülen borç yapılandırma çalışmasının Haziran 2019 dönemi içerisinde sonuçlandırılmış olması

2) TFF’nin mali izleme düzenlemelerini Haziran 2019 sonuna kadar sonuçlandırmış olması

3) Kulübün 31 Mayıs 2019 itibarı ile denk hesap sonucunun en fazla 5 milyon Euro açık vermesi

Altyapı yine öne çıkıyor

Bu şartlar yerine getirilmezse önümüzdeki 2 sezon içinde elde edilecek UEFA katılım haklarından birinden Trabzonspor’un ihraç edilmesi öneriliyor. Öte yandan Trabzonspor’un iyileşme içinde olduğu kalemler de kayıt altına alındı ve şöyle sıralandı:

■ Futbolcu sözleşmelerinin maliyetlerinin ciddi oranda azaltılması

■ Altyapıya önem verilmesi

■ Transfer harcamalarının sınırlandırılması ve azaltılması

■ Transfer gelirlerinin arttırılması

■ Sermaye artırımı