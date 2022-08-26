UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhag'a elenen temsilcimiz Trabzonspor ; Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.









KIZILYILDIZ'I DEJAN STANKOVİC ÇALIŞTIRIYOR

Partizan ile birlikte Sırbistan'ın en önemli takımı olan Kızılyıldız, şu anda liginde 5'te 5'le lider durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Pyunik'i 5-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Sırbistan ekibi, Play-Off turunda ise İsrail takımı Maccabi Haifa'ya 3-2 ve 2-2'lik skorlarla elenmişti.

Kızılyıldız'ı efsane futbol adamı Dejan Stankovic çalıştırıyor. Uzun yıllar Serie A'da Lazio ve Inter forması giyen Stankovic, 2019'dan beri Sırp ekibinin başında.

2021/22 sezonunda Karagümrük formasıyla 31 maçta 14 gol atan Aleksandar Pesic, Kızılyıldız'ın en önemli yıldızlarından. Sırp ekibinin kalesini ise 2011-2014 yılları arasında Sivasspor için ter döken Milan Borjan koruyor.

MONACO KADROSUNDA YILDIZLAR GÖZE ÇARPIYOR

Sezona iyi başlamayan Ligue 1 devi Monaco, ligde 3 maçta 4 puan kazandı. Son maçında kendi evinde Lens'e 4-1 yenilen Monaco, Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PSV'ye 1-1 ve 3-2'lik skorlarla elenmişti.

Fransa Ligue 1'i tam 8 kez müzesine götüren Monaco, son olarak 2016/17'de Radamel Falcao ve Kylian Mbappe'li kadrosuyla mutlu sona ulaşmıştı.

Philippe Clement'in çalıştırdığı Monaco'nun kadrosunda Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golovin, Gelson Martins, Kevin Volland, Takumi Minamino gibi yıldızlar bulunuyor.









FERENCVAROS, KARABAĞ'A ELENDİ

Trabzonspor'un bir diğer rakibi Ferencvaros ise Macaristan'ın en güçlü ekibi olarak göze çarpıyor. Ülkesinde tam 33 kez şampiyonluk yaşayan Ferencvaros, son 4 sezonda şampiyonluğu kimseye kaptırmadı.

Kendi liginde oynadığı ilk 2 maçı kazanan Macar ekibi, maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor.

Ferencvaros, Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda Tobol'u, 2. ön eleme turunda S. Bratislava'yı elerken, 3. ön eleme turunda ise Azerbaycan ekibi Karabağ'a elendi. Macar ekibi, Avrupa Ligi Play-Off turunda Shamrock'u ilk maçta 4-0 yendi, 2. maçta 1-0 yenilmesine rağmen gruplara kalmayı başardı.