Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor , Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenmiş ve ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı.
UEFA'nın resmi sitesinde Trabzonspor'un Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde Koita, Trondsen, Visca, Bruno Peres, Serkan Asan kadroya alınmadı. Yeni transferler ise kadroya eklendi.
Trabzonspor'un listesi şu şekilde:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe.
Savunma: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Denswil, Yusuf Erdoğan.
Orta saha: Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı.
Hücum: Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez, Jean Evrard Kouassi, Lahtimi.
TRABZONSPOR'UN MACARİSTAN PROGRAMI BELLİ OLDU
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Ferencvaros müsabakası öncesi bordo-mavili takımın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.
Trabzonspor, Ferencvaros maçı için 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 12.00’de özel bir uçakla Trabzon’dan Budapeşte’ye gidecek. Aynı gün TSİ 21.00'de müsabakanın oynanacağı Groupama Arena’da ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek.
Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Anastasios Bakasetas TSİ 20.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.