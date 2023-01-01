4-1’lik Karagümrük yenilgisiyle 2022’yi moralsiz kapatan Trabzonspor ’da, esas üzücü nokta Visca’nın sakatlığı oldu. Sezon başında kolu kırılan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Bosnalı yıldızın, bu kez köprücük kemiği kırıldı.









Tecrübeli oyuncu, 2.5 ay oynayamayacak. Mevcut kadroda kanat bölgesinde eksiklik yaşayan Trabzonspor’da, Visca gelişmesi sonrası transfer olmazsa olmaz haline geldi. Süper Lig’de ara transfer dönemi 12 Ocak’ta başlıyor ve 8 Şubat’a kadar sürecek.

Bordo-Mavililer, eğer kadroda planlanan temizliği yapabilirse iyi bir sağ kanat alacak. Öncelikli hedef; daha önce de gündeme gelen Olympiakos’un Yunan yıldızı Masouras. Kulübüyle 2024’e kadar kontratı olan 28 yaşındaki yıldız için nabız yoklanacak.





Maliyet faktörü önemli

Mevcut durumda yabancı kontenjanı açısından sıkıntı çeken Trabzonspor’da, yerlide ise 3 aday radarda. 2 kez Trabzonspor’un kapısından dönen Efecan Karaca’nın yanı sıra Başakşehir’de düzenli 11’de oynamamasına rağmen hücum katkısıyla fark yaratan Serdar Gürler ve sezon başında Westerlo’ya giden Halil Akbunar’ın şartlarına bakılacak.

Hazırlıklar bugün başlıyor

2 günlük izin sonrası Trabzonspor, Giresun maçının hazırlıklarına bugün start verecek. 4-1’lik Karagümrük yenilgisinin ardından Abdullah Avcı’nın 5 Ocak’taki Giresunspor mücadelesinde kadroda değişime gitmesi bekleniyor. Yıldızların antrenman performansı, hocanın 11 tercihi konusunda belirleyici olacak. Devre arasına kadarki 3 maç, bazı isimlerin Trabzonspor’daki geleceğini netleştirecek. Geçen sezonun

13 puan gerisinde

Geçtiğimiz sezon 9. haftada Fenerbahçe ’yi devirip liderlik koltuğuna oturan ve bir daha da zirveyi hiç bırakmadan şampiyon olan Trabzonspor, bu kez istikrarsız görüntü çiziyor. Geçtiğimiz yıl 15 haftada 39 puanı bulunan Fırtına’nın, bu kez 26 puanı var. Zirvenin 7 puan gerisinde yer alan Bordo- Mavililer, üst üste oynayacağı 4 lig maçını kazanıp yeniden liderlik için iddialı konuma gelmek istiyor.

Eren’in forması garanti değil

3.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Eren Elmalı, son maçlarda form düşüklüğü yaşıyor. Sezon başındaki görüntüsünden uzak kalan Milli sol bek için artık forma garanti değil. Abdullah Avcı, hazırlık kampına götürüp, performansından memnun kaldığı genç Arif Boşluk’u Giresunspor karşısında ilk 11’e koyabilir. U19 takımından gelen Arif, hem hazırlık maçlarında hem de kupadaki Samsunspor mücadelesinde oldukça iyi sinyaller vermişti.

Sponsorlukta son viraj...

Stat sponsorluğu için uzun süredir görüşmelerini yürüten Trabzonspor Yönetimi, işi artık son noktaya getirdi. Bordo-Mavili kulübün, uluslararası bir banka ile Akyazı Stadı için anlaşma aşamasında olduğu belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bizzat yürüttüğü temasları, ocak ayı içerisinde imza ile sonuçlandırması bekleniyor. Anlaşmanın süresi ve kasaya girecek rakam ise sır gibi saklanıyor.