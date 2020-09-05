Transferde sessizliğe bürünen Trabzonspor, 1-2 haftalık süreçte ihtiyacı olan transferleri bitirmek istiyor. Planlamalara göre 2 stoper, 1 orta saha ve 1 kanat alınacak. Önlibero konusunda uzun süredir Marcone üzerinden temasları yürüten Bordo-Mavililer, tam anlamıyla koronavirüs engeline takıldı. Önce Arjantinli yıldızın testi pozitif çıktı ve karantinaya alındı. Sonrasında Boca Juniors Kulübü’nde 18 futbolcunun daha testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı. Arjantin kulübünde tam anlamıyla bir belirsizlik yaşanırken, Marcone transferi şimdilik çıkmaza girdi. Bunun üzerine Fırtına listesindeki alternatiflere yönelmeye karar verdi.

Maliyet araştırması

Bu oyunculardan biri de Gregore... Yeni transfer Flavio’nun Bahia’dan partneri olan Gregore, orta sahada 6 numara bölgesinde yani defansif olarak görev yapıyor. Trabzonspor, 1.5 yıl sözleşmesi kalan Gregore’nin bonservis maliyeti çok yüksek olmazsa görüşmeleri kısa zamanda resmiyete dökecek.







