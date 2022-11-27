Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ’un transfer etmek istediği ancak Adana Demirspor’un yüksek bonservis talep ettiği Samet Akaydın, kıymete bindi. A Milli Takım’a da çağrılan 28 yaşındaki stoper için Trabzonspor nabız yoklamaya devam ederken, devre arasında Güney ekibine yeni bir teklif yapabilir. Trabzon doğumlu olan Samet konusunda bir diğer istekli kulüp; Beşiktaş . 2.5 milyon Euro isteniyor.

Yaz döneminde Tayyip Talha’yı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor’daki eski takım arkadaşı Samet’i de takıma kazandırmayı hedefliyor. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş yerli rotasyonunu güçlendirmek adına başarılı savunmacıyla ilgilenirken, Adana Demirspor’un 2.5 milyon Euro’dan kapıyı açması bekleniyor. Bordo-Mavililer, diğer yandan Kayserispor’un sağ beki Onur Bulut’u takip ediyor. Bu oyuncu da Beşiktaş’ın radarında. Fırtına’da yabancı transferi ise takımdan ayrılanların durumuna göre netleşecek çünkü Trabzonspor’da kontenjan dolu ve Peres’e lisans çıkartmak için 1 oyuncunun gönderilmesi gerekiyor.

Trabzonspor’da çift idmana devam

Bordo-Mavililer, Dünya Kupası arasında yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor dün de çift idman gerçekleştirirken, sabah antrenmanında oyunculara taktik program uygulandı ve çift kale maçla idman sona erdi. Karadeniz ekibinde özellikle genç oyuncuların performansı teknik heyeti memnun ederken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın altyapıdan bazı isimleri Antalya kampına götürmesi bekleniyor.

‘Dovbyk’i asla kaybetmek istemem’

Trabzonspor’un gündeminde yer alan Artem Dovbyk’le ilgili hocası açıklamalarda bulundu. Dnipro’nun teknik direktörü Yevgen Krasnikov “Sözleşme konusu onunla kulüp arasında. Oynuyor, gol atıyor. Sadece Dnipro taraftarını değil, tüm Ukrayna’yı memnun ediyor. Bence şu anda ülkenin 1 numaralı forveti. Tabii ki böyle bir hücum oyuncusunu asla kaybetmek istemem” dedi. Dovbyk, bu sezon 19 maçta 15 gol, 4 asistlik performans gösterirken, kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı.

Edin Visca vites artırdı

3 aylık sakatlık sürecinden sonra takıma geri dönen ve çalışmalara başlayan Edin Visca, antrenmanların en istekli isimlerinden... Açığı kapatmak için ekstra idmanlar gerçekleştiren ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden çıkmayan Bosnalı yıldız, Aralık’ın son haftasındaki Fenerbahçe derbisine kadar tam anlamıyla hazır olmayı ve bu kritik mücadeleye ilk 11’de başlamayı hedefliyor. Sakatlıktan dönen bir diğer isim Peres de takımla idmanlarını sürdürüyor.

Abdullah Avcı’dan Yusuf’a terapi

Lille’den sezon sonuna kadar kiralanan Yusuf Yazıcı, geride kalan periyotta beklentilerin çok altında bir performans gösterdi. Önce sakatlık problemi yaşayan ardından ligde 3 maç ceza alan Yusuf, Dünya Kupası arası sonrası iyi bir dönüş yapmak amacında. Teknik direktör Abdullah Avcı da yıldız isimle yakından ilgileniyor, özel görüşmeler yapıp adeta oyuncusuna terapi uyguluyor.

Orta sahaya çözüm aranıyor

Abdullah Avcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada orta sahada rakibi karşılamada sıkıntı yaşadıklarını ve kaleye gelen şutların yüzde 71’inin merkezden olduğunu söylemişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Milli arada orta saha problemine çözüm arıyor. Zaman zaman Gbamin-Siopis ikilisini birlikte oynatmayı da deneyecek olan Avcı, Doğucan’ı yeniden rotasyona dahil edecek. Abdülkadir Ömür ile Bardhi de kanattan ziyade merkezde kullanılacak.