Yeni sezon öncesinde kadrosunu 5 oyuncu ile takviye eden Trabzonspor ’da yönetim 6. Transfer olarak stoper almayı planlıyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlayan bordo mavililer hem unvanını korumak hem de Devler Ligi’nde başarılı bir performans isterken Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet’yi aldı. Savunmada da geçen sezon kiralık oynayan Stefano Denswil’le, serbest kalmasının ardından yeni sözleşme imzalanırken bu bölgeye yapılacak yeni transfer için gündemde Belçikalı Dedryck Boyata var.

Aradaki fark 1.3 milyon euro

Denswil, Fırtına’da yeni sezon hazırlıklarının ilk gününden itibaren sağ ayak arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle antrenmanlardan uzak kalırken son 2 günde takımla çalışmalara başladı. Şampiyonlar Ligi maçlarını da düşünerek stoper bölgesine transfer yapmakta kararlı olan bordo mavililer Hertha Berlin forması giyen Boyata’nın transferinde ciddi mesafe kat etmeyi başardı. Karadeniz ekibinin 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu için 2.2 milyon Euro önerdiği Hertha’nın ise 3.5 milyon talep ettiği öğrenildi.

2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor

Trabzonspor ile Bundesliga temsilcisi arasında yürütülen pazarlıklarda tarafların orta yolu bulmaya çok yakın olduğu ifade edilirken Boyata’nın da bordo mavili ekipte oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Manchester City’nin alt yapısından yetişen Boyata, 2015’te 2 milyon Euro bonservisle Celtic’e transfer olurken kontratının sona ermesinin ardından 2019’da Hertha Berlin’e transfer oldu. 2 yıl daha mukavelesi bulunan ve geçen sezon Bundesliga ekibiyle 27 resmi maça çıkan Boyata 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. (Hürriyet)