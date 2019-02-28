Trabzonspor'un transfer yasağı kalktı mı?

UEFA tarafından bu ara transfer döneminde ceza alan Trabzonspor'da kısa zamanda bu yasağın kalktığı haberleri çıktı. Ancak durum göründüğü gibi değil. Henüz Bordo Mavili kulübün transfer yasağı kalkmadı.

28 Şubat 2019, Perşembe 18:34 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un transfer yasağı kalktı mı?

Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren ve daha önce kulübe transfer edilen bazı oyuncuların bonservis ödemelerinin gecikmesi nedeniyle transfer yasağına maruz kalan Trabzonspor, bugün itibari ile o oyuncular için 5 milyon Euro'luk bir ödeme gerçekleştirdi.

Bu haberin ayyuka çıkmasının ardından transfer yasağının kalktığı şeklinde yorumlar da yapılmaya başlandı. Ancak durum Bordo Mavili ekip açısından öyle değil.

Karadeniz ekibinin bu ödeme dışında yaz transfer döneminde transfer yasağı almaması için ödemesi gereken bir meblağın daha olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da Douglas, Burak, Kucka ve Novak’ın eski kulüplerine ödeme yapılması gerektiği bildirildi. Olası bir transfer yasağı olmaması için Trabzonspor yönetimi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fanatik Özel

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