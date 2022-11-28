Futbol izleme komitesi ara transfer dönemi öncesi detaylı bir oyuncu listesi hazırlarken, Trabzonspor ’da transfer planlaması belli oldu. Şampiyonluğun ardından kadroda önemli değişime giden Bordo-Mavililer, tam 13 yeni ismi takıma kazandırmıştı. Net maaş bütçesi 35 milyon Euro seviyesine ulaşırken, ocak ayında daha temkinli hareket edilecek. UEFA Finansal Fair-Play kurallarına ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük önem veren yönetim, finansal açıdan sıkıntı yaşamak istemiyor. Trabzonspor’da yabancı kontenjanı da dolu olduğu için gidecek oyuncuların durumuna göre hareket edilecek. Takımdan ayrılanların olması halinde fırsat transferi yapılacak.

Dengeyi sağladılar

Sezon başında transferde gelen-giden dengesini sağlayan yönetim, oyuncu satışından 18.5 milyon Euro gelir sağlarken, 18.8 milyon Euro bonservis harcaması gerçekleştirmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Ekonomik durum ortada. Dikkatli hareket etmek zorundayız” demişti.