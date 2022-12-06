Trabzonspor Cornelius'un sürpriz satışı sonrası kadrosunu iki önemli forvet oyuncusuyla güçlendirmişti. Uruguaylı Maxi Gomez ve Umut Bozok'u kadrosuna katan Bordo-Mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı iki oyuncunun performansından memnun değil. Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde forvet transferine kesin gözüyle bakılıyor. Djaniny veya Maxi Gomez’in takımdan ayrılması da gündemde. İşte Trabzonspor'un gündemine gelen forvet oyuncusu ve son bilgiler...









KAMP DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.









PERES VE VISCA GERİ DÖNDÜ!

Sezonun ilk bölümünde dalgalı bir performans gösteren Trabzonspor , Dünya Kupası arasında sıkı çalışıyor. Antalya'da kamp yapan Bordo-Mavililer tüm çalışmalarını zirve üzerine yapıyor. İlk hazırlık maçında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'le yapan Fırtına sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Son şampiyon kamp döneminde umut verirken, eksikler de takıma katılmaya başladı. Sezon başında uzun süreli sakatlığı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Bruno Peres dönerken, kolu kırılan Edin Visca da takımla çalışmalara katılıyor ve idmanlarda etkili bir görüntü ortaya koyuyor.

HUGO - HÜSEYİN TANDEMİ

Sezonun ilk bölümünde zaman zaman form düşüklüğü yaşayan Vitor Hugo, Antalya’da takımın en istekli oyuncularından biri... Antrenmanlarda sergilediği performansla teknik heyetten alkış alan Brezilyalı stoper, Hull City mücadelesinde de oynadığı futbolla fark yaratmıştı. Abdullah Avcı’nın, burun ameliyatı geçiren Bartra’nın yokluğunda Vitor Hugo-Hüseyin ikilisini düzenli oynatması, hatta Fenerbahçe maçına da bu tandemle çıkabileceği öğrenildi.

ORTA SAHADA MÜTHİŞ REKABET

Visca’nın takıma katılmasının ardından Trabzonspor’da ideal kanat rotasyonuna ulaşıldı. Trezguet-Visca ikilisinin arkasında Lahtimi, Naci, Djaniny’yi kullanmayı planlayan Abdullah Avcı, Abdülkadir ve Bardhi’yi artık tamamen orta alanda değerlendirecek. Trabzonspor’da merkezde oynayabilen isim sayısı 9’a çıkmış durumda. Bu isimler; Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Hamsik, Siopis, Gbamin, Doğucan ve Kerem Şen.

GENÇLERE YAKIN TAKİP

Abdülkadir Ömür de Trezeguet’nin golünde şık bir asist yaparken, ilk yarıda etkili performans gösterdi. Bu karşılaşmayı pek çok Avrupa kulübünün temsilcisi izlerken, yarınki Crystal Palace maçında da scouatlar (izleme ekibi) takipte olacak. Aynı zamanda futbolcu menajerleri de Antalya’daki hazırlık karşılaşmalarını tribünden takip ediyor. Avcı’nın, Arif’in yanı sıra diğer genç isimler Caner Uzun ve Poyraz Yıldırım’a da süre vermesi bekleniyor. Trabzonspor’un kamptaki diğer genç oyuncuları; Muhammet Taha Tepe, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen ve Doğucan Haspolat.

BİR KEZ DAHA RADARDA!

Trabzonspor’un Cornelius’u transfer etmeden önce ciddi şekilde istediği, ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Artem Dovbyk, hâlâ radarda...

Maxi Gomez, Djaniny, Umut Bozok gibi 3 önemli forveti bulunan Fırtına’da, Gomez veya Djaniny’nin ara dönemde satılması halinde, Dovbyk için girişimlerde bulunulacak. Bu sezon Uluslar Ligi dahil çıktığı 28 resmi karşılaşmada 19 gol, 5 asistlik müthiş bir performans gösteren 25 yaşındaki Ukraynalı santrforun, kulübüyle sözleşmesi 2023’ün Aralık ayında bitiyor. Dnipro’nun mukavele uzatma teklifini kabul etmeyen Dovbyk ile başta İtalya’dan olmak üzere pek çok Avrupa kulübü yakından ilgilenirken, Trabzonspor Yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor.

KULÜBÜ BIRAKMIYOR!

Devre arasında yabancı kontenjanında yer açılmaması halinde Karadeniz ekibi, yazın Dovbyk için resmi temasları başlatacak. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’den teklif aldığını doğrulayan Dovbyk, kulübünün kendisini bırakmadığını ve ayrılacağı zaman kariyeri açısından en doğru kararı vereceğini söylemişti.



