Süper Lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir farkla şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor , sadece sahadaki performansıyla değil, taraftarlarıyla da Avrupa’da adından söz ettiriyor. İngiliz basınından Daily Star, dünya genelindeki futbol takımlarının stat doluluk oranını hesaplarken, maçlarına en fazla seyirci çeken 40 kulübü sıraladı. Listede Türkiye’den sadece Trabzonspor yer aldı. Araştırmaya göre; bu sezon 34 bin 491 taraftar ortalaması yakalayan Fırtına, 27. sırada yer alıyor.

M.United birinci

Zirvede 73 bin 22 ile Manchester United var. İlk 6’da tamamen Premier Lig kulüpleri bulunurken, Arsenal (59 bin 556) ikinci, West Ham United (58 bin 830) üçüncü. Trabzonspor’un hemen üstünde ise 35 bin 146 seyirci ile İnter ve 36 bin 110’luk taraftar ortalamasıyla PSG bulunuyor.

Yarın yine dolu olacak

Trabzonspor’un yarın saat 20.30’da Antalyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Kombinelerle birlikte 33 binden fazla koltuk satılmış durumda. Hafta içi olmasına rağmen yarınki kupa mücadelesinde de Akyazı’da 35 ila 40 bin arası taraftarın olması bekleniyor.