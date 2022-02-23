Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor 'da gol ayakları Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme de lige damga vuruyor. Toplamda 28 gole ulaşan bu üçlü, 26 haftada 48 gol atan Bordo-Mavili takımın skor yükünün yarıdan fazlasını karşılamış durumda. Bordo-Mavili takımda Cornelius 12, Bakasetas ve Nwakaeme 8'er gole imza attı. Ligde Yeni Malatyaspor, Altay, Çaykur Rizespor ve Giresunspor’dan daha fazla gol atan üç oyuncu Antalyaspor kadar da skor üretti.

18 gol 6 oyuncudan

Bordo-Mavili takımın hücum hattına yeni takviye edilen Edin Visca’nın yanı sıra Djaniny de önemli katkı sağladı. Yeşil Burun Adalı oyuncu 5 gol atarken, ara transfer döneminde Başakşehir'den Karadeniz ekibine transfer edilen Bosnalı oyuncu Visca ise 4 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür 4, Marek Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı.

Nwakaeme 8 gol 8 asist!

Nwakaeme attığı 8 gol ve yaptığı 8 asistle 48 golün 16'sına direkt etki ederken, Kayseri (d) ve Adana Demir maçlarında da direği aşamadı.

Bakasetas 8 gol!

8 golle şampiyonluk yarışına katkı veren Bakasetas, Giresun maçında penaltı kaçırırken, Giresun, Konya ve Alanya karşılaşmalarında da direğe takıldı.

Cornelius 12 gol

12 golle Süper Lig'de Pesic (Karagümrük) ve Umut (Kasımpaşa) ile birlikte en skorer 3 isminden biri olan Cornelius, Kayseri, Başakşehir ve Konya maçlarında direkleri aşamadı.



