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Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan maçları

Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karadeniz ekibi alınan bu sonucun ardından mutlu sona bir adım daha yaklaştı. İşte Bordo-Mavililer'in ligde kalan maçları...

26 Şubat 2022, Cumartesi 00:31 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan maçları

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor , ikinci yarıda bulduğu gollerle Kayserispor'u 3-2 yendi. Ligin zirvesinde tek başına kalan Trabzonspor puan farkını açmaya devam etti.

İşte Karadeniz ekibinin ligde kalan maçları...

  • 28. Hafta Fenerbahçe (D)
  • 29, Hafta Göztepe
  • 30. Hafta Çaykur Rizespor (D)
  • 31. Hafta Beşiktaş
  • 32. Hafta Gaziantep FK (D)
  • 33. Hafta Fatih Karagümrük
  • 34. Hafta Adana Demirspor (D)
  • 35. Hafta Antalyaspor
  • 36. Hafta Hatayspor (D)
  • 37. Hafta Altay
  • 38. Hafta Başakşehir FK (D)

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