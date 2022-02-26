Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan maçları
Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karadeniz ekibi alınan bu sonucun ardından mutlu sona bir adım daha yaklaştı. İşte Bordo-Mavililer'in ligde kalan maçları...
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor , ikinci yarıda bulduğu gollerle Kayserispor'u 3-2 yendi. Ligin zirvesinde tek başına kalan Trabzonspor puan farkını açmaya devam etti.
İşte Karadeniz ekibinin ligde kalan maçları...
- 28. Hafta Fenerbahçe (D)
- 29, Hafta Göztepe
- 30. Hafta Çaykur Rizespor (D)
- 31. Hafta Beşiktaş
- 32. Hafta Gaziantep FK (D)
- 33. Hafta Fatih Karagümrük
- 34. Hafta Adana Demirspor (D)
- 35. Hafta Antalyaspor
- 36. Hafta Hatayspor (D)
- 37. Hafta Altay
- 38. Hafta Başakşehir FK (D)