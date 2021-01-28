Zorlu hava şartlarında Trabzonsporlu tüm oyuncular elinden geleni yaptı ancak iki isim ekstra alkış aldı: Ekuban ve Djaniny. Konya ile Gençlerbirliği maçlarında rakip fileleri havalandıran Djaniny, Süper Kupa mücadelesinde tam anlamıyla yıldızlaştı. İkinci yarının başında Fırtına’yı öne geçiren golü kaydeden Djaniny, 85’te ise Ekuban’ın golünde büyük pay sahibiydi. Hasan Ali’den kaptığı topu müthiş taşıyan ve devamında iyi bir pas çıkartan başarılı forvet, asiste imza attı. Bordo-Mavili ekibin flaş ismi Ekuban da büyük bir soğukkanlılıkla önce Mert Günok’u çalımladı ardından topu filelere yolladı.

Rövanşı aldılar

3. senesinde Trabzonspor’daki en başarılı dönemini geçiren ve ligde 6 golü bulunan Ekuban, Süper Kupa’da zaferi getiren isim oldu. Ganalı oyuncu, aynı zamanda müthiş finalde maçın adamı seçildi. Trabzonspor, Türkiye Kupası’nın ardından Süper Kupa’yı müzesine götürürken, geçen sezon lig şampiyonluğunu kaybettiği Başakşehir’den rövanşı da aldı.



