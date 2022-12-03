Trabzonspor 'da sakatlığını atlatan Edin Visca, Antalya kampında form tutmaya başladı. İstekli görüntüsü ile dikkat çeken yıldız futbolcunun dönüşüne ise en çok sol kanattaki takım arkadaşı Trezeguet seviniyor.

Visca'nın yokluğunda kanat organizasyonları ağırlıklı olarak kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı oyuncu, üzerindeki baskının azalacak olmasından dolayı çok mutlu.

Hem saha içinde hem de saha dışında birlikte vakit geçirerek uyumlarını artırmaya çalışan ikilinin bu durumu teknik heyeti de memnun ediyor.









"FENERBAHÇE MAÇI 6 PUANLIK MAÇ"

Fenerbahçe maçında sahada olmak istediğini dile getiren Edin Visca, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını vurguladı. Visca, "Fiziksel olarak 4 haftadır çalışmalara devam ediyorum. Fenerbahçe maçına kadar daha 3-4 hafta var. Ben de kariyer olarak hep yüzde 100 çalıştım. Bence o maça kadar fiziksel olarak bir sıkıntı olmayacak. Fenerbahçe maçı önemli bir maç, oynamayı düşünüyorum. Bizim için önemli ve 6 puanlık bir maç oynayacağız. Biz geçen sene çok güzel bir hikaye yazdık, bu sene de inşallah onu yazacağız. Evimizde özellikle çok güçlüyüz ve taraftarımızla beraber herkesi yenebiliriz. Biz futbolcular olarak daha istekli olmalıyız. Bize karşı herkes daha özel motive oluyor. Sezon sonunda geçen seneki gibi kupayı kaldıracağız" şeklinde konuştu.







