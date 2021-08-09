Trabzonspor’un suni çim tedirginliği ortadan kalktı!

UEFA Konferans Ligi'nde 3-3'ün rövanşında perşembe günü Molde ile Norveç'te karşılaşacak olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı'yı kritik karşılaşmanın suni çimde oynanacak olması tedirgin etmişti. Tecrübeli hoca bu nedenle antrenmanlarını suni çim sahada yapmayı planladı. Fakat yapılan incelemelerde saha zemininin doğal yapıya çok yakın olduğu ve bu duruma gerek olmadığına kanaat getirildi.