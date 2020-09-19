Teknik ekiple yapılan değerlendirme sonrası iki stoper takviyesi yapma kararı alan Trabzonspor, listesini genişletip çalışmalarına hız verdi. Fırtına 1 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için görüşmelere yoğun şekilde devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun da gelmek istemesine rağmen, Brezilya kulübünün yüksek bonservis beklentisi sorun yaratıyor.

Yönetimin savunmaya liderlik etmesi için istediği diğer stoper ise Danimarka'nın Midtjylland takımında oynayan Erik Sviatchenko... Danimarkalı oyuncunun istekli bir tavır takındığı, kulübüyle de 1 milyon Euro'luk fark kaldığı öğrenildi.

ALTERNATİF NGADJUİ

Üçüncü alternatif olarak ise Gent'te forma giyen Ngadeu Ngadjui gündeme alındı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için kulübüne kiralama teklifi yapmaya hazırlanan bordo-mavililerin, satın alma opsiyon rakamını yüksek tutarak transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.

VİTOR HUGO

Hugo, Temmuz 2019'da 5.5 milyon Euro'ya Palmeiras'a transfer olmuştu.

ERİK SVIATCHENKO

Danimarka Milli Takımı'nda da görev yapan 28 yaşındaki oyuncu Celtic forması da giymişti.

NGADEU NGADJUİ

Kamerunlu futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Gent'e 4.5 milyon Euro'ya transfer olmuş, 48 maçta görev yapmıştı. (Sabah)