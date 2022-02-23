Trabzonspor 'un mabedi olan ve Trabzon'un Ortahisar ilçesi, Akyazı bölgesindeki dolgu alanı üzerine yapılan Medical Park Stadyumu'nda çatlaklar, kırıklar ve ayrılmalar olduğu iddia edilmişti. Bu iddialar şampiyonluğa koşan Trabzonspor gündemine bomba gibi düşmüştü.

Avrupa Uzay Ajansı Sentinel-1 uydusundan alınan verilere dayanan bir uluslararası makaledeki verilere göre 2016 yılında açılan stadyumunda deformasyon tespit edildiği belirtilmişti. 3 Kasım 2021 tarihinde “Geocarto International” adlı dünya çapındaki bilimsel dergide yayımlanan bir makalede, hem 40 bin kişilik stadyumun bulunduğu kompleksin, hem de aynı alana yapılan hastanenin risk altında olduğu belirtilmişti.

Trabzon yerel basınından 61Saat'in iddiasına göre; çıkan bu haberler sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) bir bilim heyeti Trabzon’a davet edildi. TOKİ ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla Trabzon'a getirilmesi beklenen heyetin, şüpheli alanla ilgili incelemeler yapacak. a eden bütün dinamiklerle görüşecek. Heyet kendi de ölçümler ve incelemeler yapacağı kaydedildi.











