Karadeniz ekibi ligde son 5 maçını da kazanırken, Visca, Cornelius ve Nwakaeme üçlüsü daha önceki 4 galibiyete damga vurmuştu. Kayseri zaferinin kahramanı ise tartışmasız Djaniny idi. Bakasetas’ın yerine oyuna girip her şeyi değiştiren 30 yaşındaki forvet, ilk golün hazırlayıcısı oldu, ikincisini de Nwakaeme’nin asistinde kendisi attı. Abdullah Avcı’nın geçen sezondan beri tüm tekliflere rağmen ısrarla takımda tuttuğu Djaniny, sakatlığın ardından müthiş bir geri dönüş yaptı.