İlk 4 haftada 5 puan alan Trabzonspor, Milli ara sonrası zorlu bir fikstüre giriyor... Bordo- Mavililer, sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İstatistiklere bakıldığında ise Karadeniz ekibinin İstanbul takımlarına karşı müthiş bir performansı var. Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yanı sıra Başakşehir ile Kasımpaşa’ya lig maçında kaybetmeyen Fırtına, kupada da Fenerbahçe’yi 2 maçta devirdi.

8 maçtır kaybetmiyor

Geçen sezon 5 İstanbul takımıyla oynadığı 10 lig maçında 6 beraberlik, 4 galibiyet alan Trabzonspor, 2018-2019’da İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son 3 mücadeleyi kaybetmemişti. Fırtına’nın İstanbul deplasmanındaki yenilmezliği 8 maçtır sürüyor. Bu süreçte 2 galibiyet 6 beraberlik aldılar. Serideki tek yenilgiyi bu sezonun ilk haftasında içeride Beşiktaş’a karşı 3-1’lik skorla alan Bordo-Mavililer, önündeki 3 haftada kaybetmeyerek şampiyonluk için çok iddialı olduğunu göstermek istiyor.

Aslıhan Çil







