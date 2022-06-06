Trabzonspor 'dan sürpriz atak... Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle sağ bek arayışında olan Bordo-Mavililer, Udinese ile sözleşmesi sona erecek olan Jens Stryger Larsen'i listesine almıştı.

Karadeniz ekibi, 31 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için Uluslar Ligi'ndeki Avusturya-Danimarka karşılaşmasına scout (oyuncu izleme) gönderdi.

Bu durum Danimarka basınının, karşılaşmaya gelen scoutları paylaşmasıyla ortaya çıktı. Listede, Süper Lig 'e yükselen İstanbulspor için de bir scoutun yer alması dikkat çekti.

Larsen'in ay sonunda İtalyan temsilcisiyle sözleşmesi sona erecek ve bonservisini eline alacak olması Trabzonspor'un iştahını kabartıyor.

Hatırlanacağı üzere Larsen'in ismi geçtiğimiz dönemlerde ülkemizden Galatasaray 'la da anılmıştı.

İşte Danimarka basının paylaştığı o scout listesi: