Süper Lig ’de 45 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor ’un sezona damga vuran performansı, ülke dışında da yankı uyandırdı. Bordo-mavililerin rakiplerine farkla zirvede sürdürdüğü şampiyonluk yarışına Avrupa’dan bir çok ülkenin basını, özel haberleriyle yer ayırdı.

Almanya’nın Bild gazetesi ‘Türkiye’de Trabzonspor mucizesi’ başlığıyla bir haber yayınladı. Kicker dergisinde bordo-mavililer ile ilgili yapılan haberde “Trabzonspor’a şimdiden şampiyon gözüyle bakılıyor” denildi. Alman Focus’ta ise ‘Trabzonspor, İstanbul kulüplerini domine ediyor’ denildi.

Uluslararası kuruluş Fransız Haber Ajansı (AFP), abonelerine Karadeniz ekibiyle ilgili özel bir haber servis etti. ‘Bordo-mavi fırtına Türk futbolunu etkisi altına aldı’ başlıklı haberde çeşitli görüşler eşliğinde takımın şampiyonluk yürüyüşü masaya yatırıldı. İtalya’da Fatto Quotidiano’da “Aidiyet duygusunun hakim olduğu kazanma reçetesiyle Trabzonspor’un, İstanbul’un eski zenginlerinin üstesinden geliyor” ifadeleri kullanıldı.

Danimarka basınında “Cornelius’un gollerini attığı Trabzonspor, maçları kazanmaya devam ediyor” satırlarına yer verildi. Marek Hamsik’in ülkesi Slovakya’da ise ‘Hamsikli Trabzonspor kazanma rotasında yoluna devam ediyor’ denildi.

Belçika’da Knack dergisinde Trabzonspor için “Türkiye’nin Napoli’si” benzetmesi yapıldı. İspanyol Marca gazetesi ‘Karadeniz’de fırtına’ başlığını attığı özel haberinde ‘Coğrafi lokasyonu, asi karakteriyle nevi şahsına münhasır bir kulüp olan Trabzonspor, Süper Lig’de İstanbul takımlarının hakimiyetine meydan okuyor’ değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Milliyet