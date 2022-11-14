Şampiyonluğa ulaşan takımların sonraki sezon yaşadığı düşüşün son örneği; Trabzonspor... Geçtiğimiz yıl 9. haftada liderlik koltuğuna geçen ve bir daha da zirveyi bırakmayan Bordo Mavililer, 37 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşmıştı. Fırtına, bu sene ise inişli çıkışlı performans sergiliyor. Lider Fenerbahçe ’nin 6 puan gerisinde yer alan Trabzonspor’la benzer senaryoyu, diğer 3 şampiyon da yaşamıştı. 2018-2019’da ipi göğüsleyen Galatasaray , sonraki sene 13. maçların ardından lider Sivas’ın 7 puan gerisinde kalmıştı. Sezonu da şampiyon Başakşehir’in 13 puan arkasında 6. olarak tamamladı.

Daha ciddi puan farkları...

Başakşehir, şampiyonluk sonrası 13. haftada lider Alanya’nın 11 puan gerisinde bulunurken, sezonu şampiyon Beşiktaş ’ın tam 36 puan arkasında 12. sırada bitirdi. Beşiktaş ise geçen sezon ilk 13 maç sonunda lider Trabzonspor’dan 13 puan fark yemişti. Siyah-Beyazlılar, ligi de Bordo-Mavililer’den 22 puan az toplayarak 6. olarak tamamladı. Önceki sezonlarda da benzer tablolar vardı. 2014-2015’in şampiyonu Galatasaray, sonraki sene Beşiktaş’ın 28 puan arkasında kaldı. 2015-2016 ve 2016-2017’de üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan Kartal, 2017-2018 sezonunda ligi 4. bitirdi.

Fener’i yenerse 3’e düşecek

Trabzonspor, net bir şekilde şampiyonluk sendromu yaşamasına rağmen önemli bir avantaja sahip. O da; 1.5 aylık Dünya Kupası arası. Daha önce hiçbir sezon içinde bu kadar uzun ara olmazken, Bordo-Mavililer söz konusun periyodu toparlanma fırsatı olarak görüyor. Üstelik lige geri dönüşte Akyazı’da Fenerbahçe maçı var. Fırtına, ezeli rakibini yenmesi durumunda farkı 3’e indirecek ve tekrar yarışa iddialı şekilde ortak olacak.

Uçakta 3’lü zirve yaptılar

Cuma akşamı oynanan Ankaragücü maçının ardından başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, özel uçakla İstanbul’a gitti. Bu üçlü, gidişatla ilgili durum değerlendirmesi yaparken, Avcı geniş çaplı bir rapor sunacağını belirtti. Oyuncu performansları, Dünya Kupası arasındaki planlama ve transfer dahil tüm konular yakın zamanda tekrar masaya yatırılacak.

Savunmada sıkıntı var

Geçtiğimiz sezon takım savunmasındaki başarısıyla fark yaratan Trabzonspor, bu kez defansta sıkıntı çekiyor. Bordo Mavililer, son 4 maçın sadece 1’inde kalesini kapatırken, diğer 3 karşılaşmada 5 gol yedi. Söz konusu periyotta 6 puan yitiren Fırtına, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz yılın ilk 13 haftalık periyoduna göre ise bu kez 10 puan daha az topladı.

Beraberliğe abone oldu

13 haftalık periyotta 6 galibiyeti olan Bordo-Mavili ekip, 5 karşılaşmada beraberlikle yetindi. Bu beraberliklerin 4’ü, son 5 haftada yaşandı. 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, bu mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı. Trabzonspor, 1.5 aylık ara sonrası Fenerbahçe’yi evinde konuk edecek. Sonrasında sırasıyla Karagümrük (d), Giresun, Alanya (d) ve Başakşehir maçları var.

İşte Avcı’nın vazgeçilmezleri

22 resmi maçı geride bırakan Trabzonspor’da, 4 oyuncu 21 maçta forma giydi. En çok süre alan isim 1817 dakika ile Eren Elmalı oldu. Onu 1739 dakikayla sağ bek Larsen takip etti. Trezeguet ise 1699 dakika sahada kaldı. Kaptan Uğurcan Çakır 19 maçta eldivenleri giyerken, 1710 dakika görev aldı. Avcı’nın vazgeçemediği diğer isimler sırasıyla Bartra, Bakasetas ve Vitor Hugo...