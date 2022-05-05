Ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Süper Lig şampiyonumuz Trabzonspor , normalde gruplara kalmak için iki ön eleme oynayacaktı. Ancak Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın, 2022-23 sezonunda kulüp organizasyonlarından da ihraç edilmesi, UEFA Ülke Sıralaması'nda 13. Türkiye'yi, 12.'liğe taşımıştı.

Diğerleri garantilemişti...

Böylece Bordo-Mavililer, an itibarıyla sadece tek ön eleme; yani Play-Off oynayacak ve rakibini geçerse gruplara gidecek. Ayrıca Türkiye Kupası şampiyonumuz gelecek sezon Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme yerine Play-Off ’tan, lig üçüncümüz de Konferans Ligi'ne 2. yerine 3. ön elemeden start verecek. Zor günler geçiren ve futboldaki geleceği de belirsiz olan ülke sıralamasında 11. Ukrayna'nın da Avrupa'ya gidememesi durumunda 12. Türkiye, 11. sıraya yükselecek. 11. sıradaki ülkenin takımının Devler Ligi'nde gruplara kalması için Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın ülkesinde de Kupa 1'e vize alması gerekiyordu. Yarı finale kalan takımlar içinde (Liverpool, Real Madrid, Manchester City) ülkesinde şimdiden gelecek sezon bu turnuvayı garantilemesi zor gözüken İspanyol ekibi Villarreal vardı. Villarreal'in de önceki gün Liverpool'a (İlk maç 0-2 (d) ve rövanş 2-3) elenmesiyle birlikte artık 11. sıradaki ülkenin takımının, direkt gruplara gitmesi kesinleşti.. Ve bu ülke Ukrayna'nın yerine Türkiye olursa, Trabzonspor da direkt grup aşamasına kalacak.

Çağrı Davran



