Karşılaşma öncesinde Rizespor’a karşı tam 7 maçtır kaybetmeyen ve son 5 mücadeleyi kazanan Bordo- Mavililer seriyi devam ettirdi. Ezeli rakibine karşı son yenilgisini Aralık 2015’te yani tam 5 yıl önce alan Trabzonspor galibiyetlerine bir halka daha ekledi. Son 8 lig maçında da Yeşil-Mavililer’e boyun eğmeyen Fırtına bu sınavlarda rakip fileleri 25 kez sarsarken kalesinde de sadece 9 gol gördü. Öte yandan taraflar arasındaki son 11 lig karşılaşmasında fileler 44 kez havalandı.