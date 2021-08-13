Fırtına, Akyazı’da 3-3 berabere kaldığı Molde ile Norveç’te rövanş maçına çıktı. Özellikle ilk yarıda rakibine net üstünlük kuran Bordo-Mavililer’de, Hamsik karşılaşmanın henüz başında direğe takıldı. Beklenen gol, 57. dakikada geldi. Bakasetas’ın kornerinde Edgar’ın dokunuşu sonrası top ağlarla buluştu. Sonrasında ikinci golü bulmaya çalışan Trabzonspor , net fırsatlar yakalasa da farkı açamadı. 90+7. dakikada ise Molde mucize bir golle skoru dengeledi. Deplasman golü kuralı kalktığı için uzatmaya giden eşleşmede, ekstra 30 dakikalık bölüm de eşitlikle sona erince, maç penaltılara kaldı. Trabzonspor’da ilk 3 penaltıyı Bakasetas, Peres ve Berat ağlara yollarken, Molde 3’te 2 yaptı. Andersen’in vuruşu üst direkte patladı.

Bir tek Edgar kaçırdı

Fofana’nın kullandığı 4. penaltıyı ise Uğurcan kurtardı. Ancak Fırtına’da da Edgar 4. penaltıyı kaçırınca, Molde umutlandı. Risa’nın 5. penaltısına Trondsen karşılık verirken, Karadeniz ekibi UEFA Konferans Ligi’nde adını Play-Off’a yazdırdı. Trabzonspor, 19 Ağustos Perşembe günü Roma ile Akyazı’da kozlarını paylaşacak. 26Ağustos’ta İtalya’da rövanş oynanacak. Fırtına, güçlü rakibini elemesi halinde Konferans Ligi’nde gruplara kalacak.







