Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile golsüz berabere kalan FC Kopenhag, ilk maçta elde ettiği 2-1'lik galibiyetin avantajıyla gruplara adını yazdırdı. Atak futbol oynamasına karşın yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen temsilcimiz ise Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

SOYUNMA ODASINI TEMİZLEDİLER

Kopenhaglı futbolcular maçtan sonra örnek bir davranışa imza attı. Danimarka ekibinin oyuncuları, soyunma odasında temizlik yaptıktan sonra stadyumdan ayrıldı. O anları resmi twitter hesabından paylaşılırken, Türk sporseverler bu davranışı alkışladı.

'ALANI DARALTARAK İSTEDİĞİMİZİ ALDIK'

Karşılaşma sonrası konuk ekibin oyuncuları büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Jess Thorup, maçtan sonra yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını belirterek "İki maçta da çok iyi oynadık. Rakibimizi ceza sahamızdan uzak tutmaya çalıştık. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. Skor bizi çok mutlu etti. Trabzonspor'un kendi liginde temaslı oynamadıklarını biliyorduk. Alanı daraltarak istediğimizi aldık. Maç atmosferi çok güzeldi. Biz alışkınız. Gelen taraftarlarımızla sevinç yaşamamız güzel. Bazı şeyler tribünlerden fırlatıldı. Ama futbol içinde bunlar var" diye konuştu.

(Skorer)