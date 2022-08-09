Trabzonspor 'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Danimarka ekibi Kopenhag, en son Real Sociedad forması giyen 30 yaşındaki Avustralya'lı file bekçisi Mathew Ryan'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzlandığı belirtildi. Ayrıca Ryan Danimarka ekibinde 51 numaralı formayı giyecek.

İlk sözleri

Transferin açıklanmasının ardından Mathew Ryan, "Avrupa'da harika bir üne sahip olan Kopenhag gibi büyük bir kulübün parçası olmayı dört gözle bekliyorum. Takım harika bir kaliteye sahip ve şampiyonluklar kazanmak ve Avrupa'nın en büyük turnuvalarının bir parçası olmak açısından kulübün hedefleri yüksek. Buna katkıda bulunmak için çok çalışacağım." sözlerini dile getirdi.

Genk, Valencia, Brighton, Arsenal ve Real Sociedad gibi Avrupa ekiplerinin formasını giyen Ryan, 73 kez de Avustralya Milli Takımı'nda görev yaptı.

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