Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya geleceği Kızılyıldız'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Sırbistan ekibinden yapılan açıklamada Teknik Direktör Dejan Stankovic'in görevinden istifa ettiği belirtildi.

43 yaşındaki teknik adam şu sözlerle kararını duyurdu:

"Kızılyıldız benim büyük aşkım, tarif edilemez bir duygu. Onu Şampiyonlar Ligi ile tanıştırmak için yaptığım üçüncü denemeden sonra kendimi tamamen boşlukta hissediyorum çünkü bu kulübe en çok istediğim şeyi veremedim. Artık devam edemem, her şeyimi verdim. Şimdi başka birinin denemesi gerekiyor. Benim için bu üç yıl futbol hayatımın en güzel kısmıydı."

3 yıllık dönem

2019 yılından beri Kızılyıdız'ı çalıştıran Stankovic, 130 maçta görev yaparken 2.51 puan ortalaması tutturmuştu.

Stankovic'in yerine Milos Milojevic

Kulüp ayrıca Stankovic'ten boşalan teknik direktörlük pozisyonuna Milos Milojevic'in göreve getirildiği açıkladı. Milojevic, 2019-2021 döneminde Dejan Stankovic'in yardımcılığını yapmıştı.



