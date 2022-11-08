Avrupa Ligi H Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek yoluna Konferans Ligi Son 16PlayOff'unda devam eden Trabzonspor 'un bu turdaki rakibi dün belli oldu. Bordo-Mavililer, İsviçre'den Basel'le Son 16'ya kalmak için karşılaşacak. Temsilcimiz ilk maçını 16Şubat 2023'te sahasında, rövanşı 23 Şubat 2023'te deplasmanda oynayacak. Kırmızı-Mavililer, İsviçre Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada bitirdi.

İkili averajla kaptırdı

2. ön eleme turundan başlayarak gruplara kalan ve Konferans Ligi H Grubu'nda kendisi gibi 11 puanı olan Slovan Bratislava'ya ikili averaj sebebiyle liderliği kaptıran Basel, ülkesinde ise beklentilerin altında kaldı. 10takımlı kendi liginde 14 maçta sadece4galibiyet alabilen Basel, 18 puanla 7. sırada yer alıyor. Basel, hem gol atan hem de kalesini gole kapatamayan birtakım görüntüsü çiziyor. İsviçre ekibi, ligde 19gol atarken 16 gole engel olamadı. Konferans Ligi'nde (Eleme turlarında 15 gol attı) grubunun 11 golle en skorer takımı olan Basel, (Eleme turlarında 3 gol yedi) kalesinde 9 gol gördü.





Genç bir kadroları var

Rakibin dikkat çeken oyuncularının başında 21 yaşındaki 10 numara pozisyonundaki Darien Males geliyor. Males'in yanı sıra forvette Andi Zeqiri (23), orta alanda Wouter Burger (21) diğer önemli oyuncular. Males ve Zeqiri, 7'şer golle takımın en golcü oyuncuları. Ayrıca 35 yaşındaki Macar forvet Adam Szalai de, yaş ortalaması 23 olan ekibin, kaleci Marwin Hiltz'le (35) birlikte en tecrübeli isimleri olarak ön plana çıkıyor.

Hocaları Alexander Frei

Basel'in başında geçen sezon Guillermo Abascal bulunuyordu. Abascal, sezon başında Spartak Moskova'nın yolunu tuttu. Onun yerine ise Alexander Frei göreve getirildi. 43 yaşındaki Frei, oyunculuk kariyerinde uzun yıllar İsviçre Milli Takımı'nda oynadı ve alt yapısından yetiştiği Basel'in yanı sıra Borussia Dortmurd ile Rennes gibi takımların formasını giydi. Futbolculuğu döneminde forvet pozisyonda görev yapan Frei, Basel'de de atak futbolunu tercih ediyor.

İsviçre'yi devre dışı bırakabiliriz

UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Türkiye, 31.100 puanla 12.sırada yer alıyor ve 4 takımla yoluna devam ediyor. Hemen arkamızda 13. sırada, 29.175 puanla İsviçre var.4 takımla Avrupa macerasına başlayan İsviçre'nin şu anki tek temsilcisi Basel! Yani Karadeniz ekibi, rakibini elerse sadece Son 16'ya çıkmayacak, ayrıca ülke puanında bizim için tehdit oluşturabilecek bir rakibi de devre dışı bırakacak.





Başakşehir ve Sivas beklemede

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Sivas ve Başakşehir, gruplarını lider tamamladıkları için direkt Son16'ya kaldılar. İki temsilcimizin muhtemel rakipleri, Son 16 Play-Off maçlarının ardından belli olacak. Son 16 kura çekimi 24 Şubat 2023’te gerçekleşecek. Sivas ve Başakşehir, kuraya seri başı olarak girecek. Trabzonspor eğer turu geçerse, Son16'da kurallar gereği aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. İlk maçlar 9 Mart 2023, rövanşlar 16 Mart 2023'te oynanacak.

Basel'in künyesi

Kuruluş tarihi: 15Kasım 1893

Renkleri:Kırmızı-Mavi

Stadı: St.Jakob-Park (38.512)

T.Direktör:Alexander Frei

Yaş ortalaması: 23

Yıldızı: Darian Males

Takım değeri:40 milyon Euro

Muhtemel 11'i: Salvi - Lopez, Comas,Adams, Katterbach - Xhaka - Males, Burger,Diouf, Millar -Zeqiri (4-1-4-1)

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