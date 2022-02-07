Transferin hızlı takımı Trabzonspor Schalke 04’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mehmet Aydın için girişimlerde bulundu. 19 yaşında 1.80 boyundaki oyuncunun hem kulübü hem de ailesiyle irtibata geçen Bordo Mavililer olumlu sonuç alamadı.

Transfer pazarlığı yapan Trabzonspor süreç içerisinde Schalke’nin oyuncuyu satmaya yanaşmaması sonrası geri adım atmak durumunda kaldı. Trabzonspor’dan ciddi ilgiyi gören Alman kulübü Mehmet Aydın’ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatarak maaşına zam yaptı. Trabzonspor’un oyuncu için sezon sonunda tekrar bir girişim yapacağı gelen bilgiler arasında.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Bordo Mavili taraftarlar genç futbolcunun kariyerini araştırmaya başladı. Mehmet Aydın'a dair tüm detaylar haberimizde.









Mehmet Aydın kimdir?

Almanya'nın Würselen şehrinde 9 şUbat 2002 yılında dünyaya gelen yetenekli futbolcu kariyerine Borussia Mönchengladbach altyapısında başladı. 2014 yılında da Schalke 04 alt yapısının yolunu tuttu. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcu bu sezon takımının 15 kez formasını giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.

Transfermarkt verilerine göre genç futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.