Trabzonspor’un performansı yükseliyor

Süper Lig’in 27. haftasını 46 puanla 4. sırada tamamlayan bordo-mavililer, son 8 sezonun en başarılı dönemlerinden birini yaşadı. Trabzonspor, topladığı 46 puanla Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj sağladı.

08 Nisan 2019, Pazartesi 11:31
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Trabzonspor’un performansı yükseliyor

Spor Toto Süper Lig’de 46 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son 8 sezonun en iyi dönemlerinden birine ulaştı.

Ligin 27 haftalık bölümünde 13 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, topladığı 46 puanla Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj sağladı.

Karadeniz ekibi, 82 puanla Fenerbahçe’nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonra, 27. haftalar itibarıyla en çok puan topladığı 3 sezondan birini yaşadı.

2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarında 27. hafta sonunda 46 puana ulaşan Trabzonspor, 2012-2013 sezonunda 34, 2013-2014 sezonunda 39, 2015-2016 sezonunda 36, 2016-2017 sezonunda 44, 2017-2018 sezonunda ise 42 puan kazanabilmişti.

- En iyi derece dördüncülük

Trabzonspor, son 8 sezon içerisinde 27. haftayı en iyi dördüncülükle kapattı.

Bordo-mavililer, 2011-2012 ile bu sezonu 4. sırada geride bırakırken 2012-2013 sezonunu 12, 2013-2014 sezonunu 6, 2014-2015 sezonunu 5, 2015-2016 sezonunu 10, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunu da 5. sırada tamamlamıştı.

- Gol performansı

Ligde 27 hafta sonunda rakip fileleri 49 kez havalandıran bordo-mavililer, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından en golcü üçüncü takım konumunda bulunuyor.

Aynı dönemde 2011-2012 sezonunda 51, 2014-2015 sezonunda 50 gol atarak bu yıla göre daha skorer bir görüntü çizen Karadeniz ekibi, 2012-2013 sezonunda 30, 2013-2014 sezonunda 36, 2015-2016 sezonunda 32, 2016-2017 sezonunda 31, 2017-2018 sezonunda da 46 gol kaydetmişti.

AA

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