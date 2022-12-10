Son antrenmanını dün sabah yaparak çalışmalarının bu bölümünü tamamlayan bordo-mavililerde, Abdülkadir Ömür, 10 numara olan gerçek bölgesine geçmesiyle sivrildi. Kampın göze batan diğer ismi ise genç oyunculardan Arif Boşluk oldu.





Başarılı sol bek, alternatifsiz gibi gösterilen Eren’e rakip olduğunu ortaya koydu. Hüseyin Türkmen eski gücüne kavuştuğunu gösterirken, orta sahada bulunan Gbamin, savunmada da görev alabileceğini stoperdeki futboluyla ilan etti.

Karadeniz ekibinde yukarıdakiler dışında aşağıdakiler de vardı. Djaniny, sakatlığı gerekçesiyle hiç varlık gösteremezken, Yusuf Yazıcı da kendisinden istenen patlamayı Dünya Kupası arasında yine ortaya koyamadı.

İyileşen ve Larsen ile forma yarışına gireceği belirtilen Peres de kötü performansıyla dikkat çekti. Lige verilen arada ilk 11’i zorlayacağı düşünülen Lahtimi de büyük bir sorumsuzluk örneği ortaya koydu ve pasaport sorunu gerekçesiyle bir süre takımdan uzak kaldı.

Kasımpaşa sınavı

Antalya kampını tamamlayan Trabzonspor , dün Kocaeli’ye vardı.

Karadeniz ekibi, bugün Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı daha yapacak. Kocaeli Stadyumu’ndaki mücadele 18.00’de başlayacak ve müsabakayı aspor naklen yayınlayacak.







