Trabzonspor ’un yıldızı Nwakaeme, son günlerde hiç olmadığı kadar neşeli ve hırslı... Antrenmanlarda takımın neşe kaynağı olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, etrafa gülücükler saçıyor, pozitif tavırlarıyla öne çıkıyor. Arkadaşlarıyla sık sık şakalaşan Nwakaeme, idman sonlarında ise ekstra çalışmalar yapıyor. Önceki gün antrenman bittikten sonra şut idmanı gerçekleştiren Nwakaeme, dün de idman tamamlanmasına rağmen sahada kaldı ve çalışmaya devam etti. 10 tur koşu ve sprint antrenmanı yapan başarılı futbolcu, ardından uzaktan şut denemelerinde bulundu. Milli arada takım arkadaşlarının motivasyonunu da üst seviyede tutan Nwakaeme, öte yandan yönetimle yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde uzlaşmacı tavrını sürdürüyor. Trabzonspor’un, devre arasına kadar Nijeryalı yıldızla 2 artı 1 yıllık yeni kontrat imzalaması bekleniyor.