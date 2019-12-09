Trabzonspor’un müthiş ikilisi: Sörloth & Sturridge

Trabzonspor forvetleriyle fark yaratıyor, Sörloth ile Sturridge ikilisi müthiş uyumuyla dikkat çekiyor...

Geride kalan 14 haftanın 5’inde bu ikili beraber görev yaparken, ortaya koydukları performansla adeta parmak ısırttı. Bu maçlarda Sörloth 5 gol, 2 asistle oynarken, İngiliz yıldız da 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Dün Sörloth’un perdeyi açan golünde çok şık bir pas veren Sturridge, bu sezon 3. kez Norveçli takım arkadaşına asist yaptı.

Kral geri döndü

Teknik direktör Ünal Karaman’ın önlü arkalı oynattığı iki yıldız maça hızlı başlayarak Antalyaspor’un direncini erken kırarken, Sörloth gol sayısını 9’a çıkarttı ve krallık yarışında zirvede bulunan Jahovic, Cisse ve Muriç’e ortak oldu. 23 yaşındaki santrfor, aynı zamanda ligdeki son 3 maçın 3’ünde de ilk golü atarak önemli bir seri yakaladı.

Ünal Karaman memnun

Sörloth-Sturridge ikilisinin uyumundan oldukça memnun olan Ünal hoca, herhangi bir sakatlık yaşanmaması halinde önümüzdeki haftalarda da bu oyuncuları birlikte görevlendirmeyi düşünüyor. Öte yandan Sturridge çıktığı 6 lig maçında yaptığı 4 asistle, Nwakaeme ile birlikte Trabzonspor’un bu alanda zirvedeki isimleri.