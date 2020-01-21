Trabzonspor’un muhteşem ikilisi: Sörloth-Nwakaeme

Müthiş hücum hattıyla fark yaratan, her maç daha fazla gol atarak kazanmayı amaçlayan Trabzonspor, 18 haftada kaydettiği toplam 41 golle şu an ligin en skorer takımı. Bordo-Mavililer’in bu başarısındaki en büyük pay sahibi iki isim ise tartışmasız ki Sörloth ve Nwakaeme. Son Kasımpaşa maçında Sörloth hattrick yaparken, Nwakaeme ise birbirinden şık iki gol attı, bir de asist yaptı.

Toplam 32 kez skora katkı

Ligde tüm maçlarda forma giyen ‘Kuzeyin Oğlu’ Sörloth, 15 kez rakip fileleri havalandırarak krallık yaraşında zirvede. Onu 13 golle Alanyasporlu Cisse takip ediyor. Sörloth’un aynı zamanda 4 de asisti bulunuyor. Nwakaeme ise 7 gol, 6 asistlik istatistikle fark yaratıyor. Trabzonspor’un yıldızları, 41 golün 22’sine imza atarken, ligin en iyi ikilisi durumunda.

İşte en iyi diğer ikililer

Onları 19 golle Alanyaspor’dan Cisse-Fernandes, 18 golle Gençlerbirliği’nden Stancu-Sio ve 16 golle Malatyaspor’dan Jahovic- Guilherme ikilisi takip ediyor. Bir diğer dikkat çeken istatistik de Fırtına, Sörloth ve Nwakame’nin gol attığı 12 maçın hiçbirini kaybetmedi; 8 galibiyet, 4 beraberlikle 36 puanın 28’ini toplamayı başardı.

Kariyer rekoru kırıyor

Sörloth, Trabzonspor’da ligin ortalarında olmasına karşın kariyerinin en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi’nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, Fırtına’da 15 gole ulaştı. Karadeniz ekibinin aynı zamanda en çok süre alan ismi olan Norveçli yıldız, tüm resmi maçlarda toplam 18 gol attı. Sörloth, 2017- 2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland’da oynamış, 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Geldiğinden beri uçuyor

Trabzonspor’un geçen sezon başında sadece 1.1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Nwakaeme, inanılmaz bir performans gösteriyor. Nijeryalı futbolcu, 1.5 sezonluk lig periyodunda toplam 16 gol, 14 asistlik skor katkısı sağladı. Bu süre baz alındığında Trabzonspor’da ondan iyi bir isim yok...