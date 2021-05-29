Forvetin yanı sıra sol bek transferi, Fırtına’da öncelik olarak belirlendi. Gündemdeki en somut adaylar Birger Meling ve Umut Meraş. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Meling’i dana ön planda tuttuğu öğrenilirken, Trabzonspor Yönetimi temaslara başlamıştı. Ancak Nimes kulübünün yaşadığı ekonimik sıkıntılar, süreci yavaşlatıyor. Ligue 1’den düşen Fransız ekibinin, iflas açıklama durumu var. Dolayısıyla Bordo-Mavili kulübün kurmayları, bonservis görüşmelerinde net bir muhatap bulamıyor. Daha önce Nimes, 3 milyon Euro civarı bir rakam talep ederken, Trabzonspor 1.5 milyon Euro teklif etmişti.

Oyuncu gelmeye hazır

Ancak devamında pazarlık aşamasına bir türlü geçilemedi. 26 yaşındaki Norveçli Meling, Trabzonspor’un ilgisine sıcak baksa da kulüplerin uzlaşmasını bekliyor. Trabzonspor, Haziran ayı içinde hem forvet hem de sol bek transferlerini mutlaka noktalamak istiyor.