Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sorunu çözüldü
Trabzon Havalimanı projesi kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yüzde 90’lık bölümünün istimlak edilme durumu gündeme gelmiş ve başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili Divan Kurulu’nda bilgi vermişti. Kulüpten yapılan açıklamada; kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının bulunmadığı ve konunun spekülatif olduğu belirtildi.
Trabzon Havalimanı projesi kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yüzde 90’lık bölümünün istimlak edilme durumu gündeme gelmiş ve başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili Divan Kurulu’nda bilgi vermişti.
Kulüpten yapılan açıklamada; kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının bulunmadığı ve konunun spekülatif olduğu belirtildi.