Trabzon Havalimanı projesi kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yüzde 90’lık bölümünün istimlak edilme durumu gündeme gelmiş ve başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili Divan Kurulu’nda bilgi vermişti.

Kulüpten yapılan açıklamada; kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının bulunmadığı ve konunun spekülatif olduğu belirtildi.