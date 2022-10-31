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Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sorunu çözüldü

Trabzon Havalimanı projesi kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yüzde 90’lık bölümünün istimlak edilme durumu gündeme gelmiş ve başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili Divan Kurulu’nda bilgi vermişti. Kulüpten yapılan açıklamada; kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının bulunmadığı ve konunun spekülatif olduğu belirtildi.

31 Ekim 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sorunu çözüldü

Trabzon Havalimanı projesi kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yüzde 90’lık bölümünün istimlak edilme durumu gündeme gelmiş ve başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili Divan Kurulu’nda bilgi vermişti.

Kulüpten yapılan açıklamada; kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının bulunmadığı ve konunun spekülatif olduğu belirtildi.

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