Savunma anlamında geçtiğimiz sezonun uzağında kalan Trabzonspor , ligde 13 maçlık periyotta 16 gol yemişti. Sezonun ilk bölümünde fazlasıyla bireysel hata yapan Bordo- Mavili takımın defansı, Fenerbahçe maçında kusursuza yakın oynadı. Bundaki aslan payı; Vitor Hugo ile Marc Bartra’nındı. 13 maçta 36 gol atan Fenerbahçe’nin etkili hücum hattına nefes aldırmayan Trabzonspor’un stoper ikilisi, derbiye damga vurdu. Burun ameliyatları nedeniyle karşılaşmaya özel maskeyle çıkan Hugo ve Bartra’nın performansı, istatistiklere de yansıdı. Hugo, 7 ikili mücadele kazanırken, 6 uzaklaştırma ve 5 hava top kazanmayla 90 dakikayı tamamladı.

Bartra rekor kırdı

Bartra ise girdiği 20 ikili mücadelenin 15’ini kazanarak, bu sezon rekor kırdı. İspanyol yıldız aynı zamanda 7 hava topu kazanırken, 2 uzaklaştırma, 2 pas arası ve 1 şut engellemeyle oynadı. Abdullah Avcı, maçın ardından bu ikiliyi özel olarak tebrik etti.