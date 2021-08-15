Süper Lig 'i Malatyaspor maçı ile açacak olan Trabzonspor 'un kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transferlerden Koita ve Dorukhan yer almazken Abdülkadir Ömür de sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Danimarkalı forvet Cornelius ise kadroda kendine yer buldu.

Trabzonspor'un kadrosu şöyle;

Kaleciler: UĞURCAN, ERCE, ARDA

Defans: SERKAN, PERES, EDGAR, HÜSEYİN, AHMETCAN, HUGO, TRONDSEN, İ.KÖYBAŞI

Orta saha: BERAT, A.PARMAK, HAMSIK, YUNU,S M.CEM, BAKASETAS, YUSUF,

Forvet: NWAKAEME, GERVINHO, DJANINY, CORNELIUS