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Trabzonspor'un Malatyaspor kadrosu açıklandı

Süper Lig'in ilk haftasında Malatyaspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Yeni transfer Cornelius da kadroda yer aldı.

15 Ağustos 2021, Pazar 19:57 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un Malatyaspor kadrosu açıklandı

Süper Lig 'i Malatyaspor maçı ile açacak olan Trabzonspor 'un kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transferlerden Koita ve Dorukhan yer almazken Abdülkadir Ömür de sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Danimarkalı forvet Cornelius ise kadroda kendine yer buldu.

Trabzonspor'un kadrosu şöyle;

Kaleciler: UĞURCAN, ERCE, ARDA 

Defans: SERKAN, PERES, EDGAR, HÜSEYİN, AHMETCAN, HUGO, TRONDSEN, İ.KÖYBAŞI

Orta saha: BERAT, A.PARMAK, HAMSIK, YUNU,S M.CEM, BAKASETAS, YUSUF, 

Forvet: NWAKAEME, GERVINHO, DJANINY, CORNELIUS

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