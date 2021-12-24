Bordo-mavili takım, Avcı ile ligin en çok gol atan takımı olurken, kalesinde ise en az gol gören ekip oldu. Abdullah Avcı ile geçen sezon 32 maçta 40 gol atarak maç başına 1,25 ortalama elde edebilen bordo-mavililer, bu sezon 18 maçta 36 gol atarak 2,07 gibi yüksek bir maç başı ortalamasına ulaştı.

Trabzonspor , bu sezon ligde oynadığı 18 maçta da rakip fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili ekipte Andreas Cornelius, Mart 2017'den (Kopenhag formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç lig maçında gol başarısı gösterirken, Uğurcan Çakır Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en az üç maça çıkan 155 kaleci arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim oldu (%82.1).