Trabzonspor'da transfer harekâtı resmen başladı... Stoper ile orta saha bölgelerine öncelik veren ve bu doğrultuda Kızılyıldız’dan Vujadin Savic, Akhmat Grozny’den Wilker Angel ve Krosnodar’dan Charles Kabore için ilk temasları kuran Fırtına, çalışmalarını hızlandırdı.

Düşük maliyetli isimlerin üzerine yoğunlaşan ve geniş bir liste hazırlayan Fırtına’nın gündemine son olarak Slavia Prag forması giyen Michael Ngadeu Ngadjui girdi. Bordo- Mavili yönetime önerilen Kamerunlu stoper için oyuncu izleme ekibinin raporu bekleniyor.

Çek ekibi ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacının bonservis bedelinin ise 1 milyon Euro (6 milyon TL) civarında olduğu öğrenildi.

Kabore zora girdi

Trabzonspor, Savic, Angel ve Kabore için de temaslarını sürdürüyor.

Karadeniz temsilcisi, Savic ve Angel için maliyet araştırması yaparken, Krosnodar, Kabore için kapıyı 5 milyon Euro’dan (30 milyon TL) açtı. Bu rakamı çok bulan Karadeniz ekibi, pazarlıklara başlasa da transferin gerçekleşmesi oldukça zor gözüküyor.