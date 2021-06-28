Daha sezon bitmeden teknik direktör Abdullah Avcı’nın 1 numaralı forvet adayı olan Andreas Cornelius, haftalarca yapılan görüşmelerin ardından ikna edilememişti. Trabzonspor ’un 1.8 milyon Euro’luk teklifi karşısında 2.5milyon Euro isteyen Danimarkalı yıldız için kulübü Parma da 5 milyon Euro civarı bonservis talep ediyordu. Kulüpler her ne kadar anlaşma noktasına gelse de, Cornelius’un menajerinin uzlaşmaz tavrı işi çıkmaza soktu. Devamında da Sörloth gelişmeleri yaşanınca, bu transfer arka plana atıldı. Trabzonspor hâlâ Sörloth’u bekliyor ancak Cornelius başta olmak üzere listede alternatifler de var. Geçtiğimiz haftalarda Cornelius’un menajeri yeniden görüşmek için Trabzonspor Yönetimi’ne haber gönderirken, Danimarka Milli Takımı ile EURO 2020’de bulunan dev santrfor son maçtaki performansıyla herkesi etkiledi.

Öncelik Sörloth’ta ama...

70. dakikada oyuna giren Cornelius, yaptığı müthiş driplinglerle rakip savunmayı çok zor durumda bıraktı, zaman zaman 2-3 oyuncu bile onu durduramadı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken ve ikili mücadelelerde hep ayakta kalan Cornelius,4. golde de asisti yaptı. Bordo Mavililer, Sörloth cephesinde yaşanacak gelişmelere göre Cornelius defterini tekrar açacak.