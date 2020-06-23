Bordo-Mavililer, lider girdiği haftada sezonun en zorlu maçlarından birine çıktı. Son dönemin formda takımı Alanyaspor karşısında golü erken bulan Fırtına, farkı açma fırsatlarını kaçırdı. İlk yarının sonunda Papiss Cisse skora eşitliği getirdi. İkinci yarıda yine Bordo-Mavililer kısa sürede üstülük kurdu, Novak takımını yeniden öne geçirdi.

Jeneriklik gol

Hosseini’nin atılması işleri zorlaştırsa da N’Sakala da kırmızı görünce durum dengelendi. Trabzonspor, rakibinin baskısına rağmen iyi direndi. Dakikalar 90+5’i gösterdiği Bordo-Mavililer galibiyeti kutlamaya hazırlanırken büyük bir şok yaşadı. Alanyaspor’un jeneriklik golleriyle ünlü yıldızı Bakasetas, ceza sahası dışından yolladığı füzeyle Fırtına’yı dindirdi.

Savunma aksıyor

Trabzonspor, Alanya’da hem 2 puanı hem de liderliği kaybetti. Bordo-Mavililer’in savunmadakı sıkıntısı da yeniden gün yüzüne çıktı. Hüseyin Çimşir’in öğrencileri ligde oynadığı son 10 karşılaşmanın 9’unda kalesini gole kapatmayı başaramadı. Trabzonspor bu maçlarda 6 galibiyet. 4 beraberlik elde ederken ağlarıda 12 gol gördü.