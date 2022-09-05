MENÜ

Trabzonspor'un, Levi Garcia teklifine ret!

Bordo-Mavililer, AEK forması giyen Levi Garcia’yı transfer etmek için harekete geçti. Yunan basını, Trabzonspor'un, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için yaptığı 7 milyon Euro'luk teklifinin reddedildiğini yazdı.

05 Eylül 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'un, Levi Garcia teklifine ret!

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan fakat yeni sezona pek de istediği gibi başlayamayan Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yunanistan basınında çıkan habere göre Bordo-Mavililer, AEK forması giyen Levi Garcia’yı transfer etmek için harekete geçti. Haberde sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan sağ kanat oyuncusu için AEK’ya bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro teklif edildi.

Ancak Yunanlılar’ın, bu teklifi kabul etmedikleri öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 39 maçta 8 gol ve 6 asistlik bir performans göstermişti.

İlgili Haberler
Trabzonspor'da sağ beke 3 aday: Bünyamin Balcı, Onur Bulut, Tayfur Bingöl


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...