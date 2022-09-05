Trabzonspor'un, Levi Garcia teklifine ret!
Bordo-Mavililer, AEK forması giyen Levi Garcia’yı transfer etmek için harekete geçti. Yunan basını, Trabzonspor'un, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için yaptığı 7 milyon Euro'luk teklifinin reddedildiğini yazdı.
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan fakat yeni sezona pek de istediği gibi başlayamayan Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Yunanistan basınında çıkan habere göre Bordo-Mavililer, AEK forması giyen Levi Garcia’yı transfer etmek için harekete geçti. Haberde sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan sağ kanat oyuncusu için AEK’ya bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro teklif edildi.
Ancak Yunanlılar’ın, bu teklifi kabul etmedikleri öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 39 maçta 8 gol ve 6 asistlik bir performans göstermişti.