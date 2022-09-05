Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan fakat yeni sezona pek de istediği gibi başlayamayan Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yunanistan basınında çıkan habere göre Bordo-Mavililer, AEK forması giyen Levi Garcia’yı transfer etmek için harekete geçti. Haberde sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan sağ kanat oyuncusu için AEK’ya bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro teklif edildi.

Ancak Yunanlılar’ın, bu teklifi kabul etmedikleri öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 39 maçta 8 gol ve 6 asistlik bir performans göstermişti.



