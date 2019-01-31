Ziraat Türkiye Kupası'nın son 32 Turu’nda Balıkesirspor’u geçen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi eleyen 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşti.

Çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat; rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu eşleşmenin galibi ise yarı finalde Akhisar- Kasımpaşa maçlarının kazananı ile karşılaşacak.

Eşleşmeyi değerlendiren Trabzonspor yöneticisi Tuncay Uzunal, “Kupa da hedeflerimizden birisi. O sene bu sene demek yanlış olur. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama bunu konuşmak için henüz erken” ifadelerini kullandı.