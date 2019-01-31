Trabzonspor'un kupadaki rakibi Ümraniyespor

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 32 Turu’nda Balıkesirspor’u geçen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi eleyen 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşti.

31 Ocak 2019, Perşembe 06:31
- A +
Trabzonspor'un kupadaki rakibi Ümraniyespor

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 32 Turu’nda Balıkesirspor’u geçen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi eleyen 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşti.

Çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat; rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu eşleşmenin galibi ise yarı finalde Akhisar- Kasımpaşa maçlarının kazananı ile karşılaşacak.

Eşleşmeyi değerlendiren Trabzonspor yöneticisi Tuncay Uzunal, “Kupa da hedeflerimizden birisi. O sene bu sene demek yanlış olur. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama bunu konuşmak için henüz erken” ifadelerini kullandı. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.